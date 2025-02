Donald Tusk przedstawił 10 lutego na Giełdzie Papierów Wartościowych plan gospodarczy swojego rządu, którego filarem ma być zwiększenie poziomu inwestycji w naszym kraju. Tusk zapowiedział, że w 2025 roku inwestycje osiągną w Polsce poziom ok. 650-700 mld zł, co stanowi ok. 17 proc. PKB. Gdy w 2015 roku PiS przejmował władzę wysokość inwestycji w Polsce osiągała poziom 20 proc. PKB, a Mateusz Morawiecki obiecywał później podniesienie ich do 25 proc. PKB. Jednak w czasie rządów PiS poziom ten regularnie się obniżał.



Sondaż: 18 proc. Polaków mówi, że za Donalda Tuska żyje im się lepiej, niż za Mateusza Morawieckiego. 38 proc. - że lepiej żyło się za Morawieckiego

Z opublikowanego przed kilkoma dniami sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że 38 proc. Polaków uważa, że żyło im się lepiej w czasie, gdy premierem był Mateusz Morawiecki. Na poprawę poziomu życia pod rządami Donalda Tuska wskazuje 18 proc. respondentów. 33 proc. ankietowanych twierdzi, że ich sytuacja życiowa nie zmieniła się.



Z kolei z sondażu UCE dla Onetu, przeprowadzonego pod koniec stycznia wynikało, że respondenci oczekują, iż kandydaci na prezydenta będą koncentrować się na tematach gospodarczych i związanych z kosztami życia. 28,7 proc. badanych uważa, że kandydaci na prezydenta powinni skupiać się na ochronie przed drożyzną w sklepach, czyli skutkami inflacji. 27,3 proc. respondentów wskazało, że kandydaci na prezydenta powinni skupiać się na ochronie przed wzrostem cen. Taki sam odsetek badanych chce, aby kandydaci na prezydenta mówili o obniżeniu cen leków. 24,6 proc. ankietowanych oczekuje, że kandydaci będą mówić o budowie tanich mieszkań na sprzedaż bądź pod wynajem. 22,9 proc. respondentów chce, by kandydaci na prezydenta mówili o obniżeniu podatków dochodowych.

Sondaż: 34 proc. badanych po 50 roku życia wierzy, że Donald Tusk może poprawić sytuację gospodarczą Polski

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem - rząd Donalda Tuska jest w stanie poprawić sytuację gospodarczą Polski?