Wybory 2025: Sondaż mówi, jak wyglądałby pojedynek Hołownia-Nawrocki i Nawrocki-Mentzen?

Ciekawie wygląda także ewentualny pojedynek Szymona Hołowni z Karolem Nawrockim. Choć w tym przypadku wygrywa kandydat Trzeciej Drogi, to nie osiąga wyraźnej przewagi. Z badania wynika, że Hołownia otrzymuje 51 proc. głosów, Nawrocki 43 proc., a pozostałe 6 proc. to wyborcy niezdecydowani. „Za marszałkiem Sejmu w tej ostatniej grupie w zasadzie murem stają zwolennicy partii koalicyjnych, a jednocześnie wyborcy Konfederacji wykazują mniejszą ochotę do wyraźnego poparcia Karola Nawrockiego – decyduje się na to 68 proc. z nich” – wskazano w sondażu.



Interesujący wydaje się także scenariusz, w którym do drugiej tury przechodzą Nawrocki oraz Mentzen. Pierwszy kandydat otrzymuje w tym przypadku 45 proc. głosów, natomiast drugi – 37 proc. „Interesująco przedstawia się odsetek tych, którzy na pytanie o poparcie któregoś z kandydatów z tej dwójki wybierają opcję ‚Nie wiem’. Postawieni przed takim wyborem sympatycy koalicji mówią pas”– czytamy. Z sondażu dla Radia Zet wynika, że 57 proc. z tych wyborców wątpi, czy chciałoby w ogóle oddać głos w takim układzie. W grupie tych wyborców koalicji rządzącej, którzy zdecydowaliby się wziąć udział w wyborach, niemal połowa – 43 proc. – nie wie dziś, na kogo by zagłosowała. Łącznie – jak zauważono – daje to 17 proc. niezdecydowanych wyborców w sytuacji, gdyby w ostatecznym starciu stanęli naprzeciw siebie kandydat Konfederacji i kandydat z poparciem PiS. Wyborcy partii koalicyjnych chętniej wybraliby z tych dwóch polityków Sławomira Mentzena (35 proc.). Karol Nawrocki miałby w tej grupie 23 proc. wyborców. Mimo że w tym pojedynku większe poparcie uzyskuje Karol Nawrocki (45 proc.), przy tej skali i strukturze niezdecydowanych Mentzen nie jest na przegranej pozycji – wskazano w sondażu Opinia24 dla Radia Zet.

Wybory prezydenckie 2025. Kto chce kandydować?

Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce 18 maja, a ich ewentualna II tura odbędzie się 1 czerwca. Chęć startu w wyborach prezydenckich zadeklarowali dotąd Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Katarzyna Cichos, Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Joanna Senyszyn, Aldona Anna Skirgiełło (Samoobrona), Krzysztof Stanowski, Romuald Starosielec, Piotr Szumlewicz, Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) oraz Adrian Zandberg (Partia Razem). Aby wystartować w wyborach kandydat musi zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia pod swoją kandydaturą.