Czytaj więcej Polityka Historyk: To nie jest przypadkowe, co Donald Trump napisał po rozmowie z Putinem Władimir Putin ani nie jest „historycznym wypadkiem przy pracy”, ani nie okupuje Rosji. Są pewne elementy w kulturze rosyjskiej, które umożliwiają mu to, co robi. Przed nami zaś ogromne wyzwanie, jakim jest uwrażliwianie Zachodu na historię II wojny światowej – mówi historyk dr Bartłomiej Gajos.

Rzecznik PiS komentuje też deklarację sekretarza obrony USA o tym, że państwa europejskie powinny wysłać swoje wojska do Ukrainy poza strukturami NATO. – Jako PiS nigdy takiego rozwiązania nie poprzemy, bo to wiązałoby się z wysłaniem żołnierzy na – podkreśla Bochenek.

W kuluarach na Nowogrodzkiej od wielu tygodni analizowane są wyniki badań dotyczących m.in. podejścia polskiego społeczeństwa do Ukrainy i do zakończenia wojny. Jeden z wniosków? Oczekiwania wobec Trumpa i jego deklaracji o szybkim zakończeniu wojny są realne i wysokie, a podejście do Ukraińców w Polsce – coraz chłodniejsze, co widać też w publicznie dostępnych badaniach. To wpływa też na przesłanie kampanii Karola Nawrockiego. Ale nasi rozmówcy ze sztabu przestrzegają, że dziś jest za wiele niewiadomych, by wyrokować, jak proces pokojowy wprost wpłynie na politykę.

Lewica: Pokój? Nie na warunkach Rosji

– Rozmowy pokojowe nie powinny się odbywać bez udziału Ukrainy. Podważanie podmiotowości państwa ukraińskiego przez prezydenta USA jest bardzo niebezpieczne. Znamy z historii konsekwencje układania się mocarstw ponad głowami krajów, których te ustalenia dotyczyły, i skończyło się to ponad 50-letnią zimną wojną i stanem permanentnego zagrożenia. To Rosja jest agresorem i na pewno plany pokoju nie powinny odbywać się na jej warunkach. W Polsce, mam nadzieję, że ponad politycznymi podziałami, zgadzamy się, że rozbiór Ukrainy nie będzie korzystny dla bezpieczeństwa europejskiego i krajów NATO – mówi nam senator Anna Górska, szefowa sztabu Magdaleny Biejat, kandydatki Nowej Lewicy w tej kampanii prezydenckiej.

– W Polsce i w Europe panuje zrozumiała nerwowość, że rozmowy o zakończeniu wojny miałyby się odbywać bez udziału Ukrainy i Unii. Tak być nie może. Deal, jaki może zrobić Trump z Putinem, byłby może dobry propagandowo dla Ameryki, ale niekoniecznie dla Ukraińców i dla nas. Mamy wszelkie powody, by obawiać się dalszych imperialnych planów Putina. Dlatego punkt pierwszy, to znaleźć się przy stole. A punkt drugi, to nie pozwolić na to, by po trzech latach mordowania, bombardowania, niszczenia Ukrainy Putin miał się ogłosić zwycięzcą tej wojny. Gdyby do tego doszło, w następnym ruchu przyjdzie po nas – mówi z kolei Michał Kobosko, europoseł Polski 2050.