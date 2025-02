„Na które z ugrupowań zagłosował(a)by pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?” - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Wyniki wskazują, że poparcie dla najbardziej popularnych partii utrzymuje się na podobnym co ostatnio poziomie.

Poparcie dla partii – najnowszy sondaż. Na kogo głosowaliby Polacy?

Najwięcej wskazań w badaniu uzyskała Koalicja Obywatelska. Chęć głosowania na formację, na czele której stoi premier Donald Tusk, wyraziło 32,1 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,1 prkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem United Surveys dla WP, przeprowadzonym pod koniec stycznia. Na drugim miejscu z wynikiem 30 proc. znalazło się Prawo i Sprawiedliwość - partia byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego odnotowała spadek poparcia rzędu 0,3 pkt. proc.

Na podium znalazła się też Konfederacja - na formację, której liderami są kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak chce głosować 12,8 proc. respondentów (bez zmian).

Spada poparcie dla Lewicy, rośnie odsetek niezdecydowanych

Z sondażu wynika, że do Sejmu dostaliby się też reprezentanci Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Próg wyborczy w przypadku koalicji to 8 proc., a Trzecia Droga mogłaby liczyć na 8,3 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt.). Do 7,1 proc. spadło też (o 1,1 pkt. proc.) poparcie dla Lewicy, na czele której stoją Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, wzrosło (o 0,5 pkt., do 1 proc.) poparcie dla Partii Razem, która jesienią 2024 r. wyszła z klubu Lewicy.