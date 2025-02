„Rzecz w tym": CPK do 2032 roku? Wiceminister uspokaja: „Tak, budujemy”

CPK – budujemy czy nie?

Centralny Port Komunikacyjny to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Polski. Wielu Polaków zadaje pytanie: czy na pewno ten projekt powstanie? „Ja już mam czasami dosyć odpowiadania na pytanie: ale czy na pewno budujemy? Tak, budujemy!” – mówi Maciej Lasek. Wiceminister przypomina, że w zeszłym roku na prace związane z CPK przeznaczono ponad miliard złotych, a do końca 2025 roku kwota ta wzrośnie do 3,7 miliarda. „Finalna data, kiedy system lotniczy będzie gotowy, to październik 2032 roku” – podkreśla.

LOT: przyszłość polskiego przewoźnika

Polskie Linie Lotnicze LOT mają kluczowe znaczenie dla sukcesu CPK. Rząd chce, aby przewoźnik dominował na nowym lotnisku i obsługiwał większość połączeń tranzytowych. „LOT musi się rozwijać. Ta strategia jest budowana od dawna. Nowy prezes, choć stary, bo wcześniej zarządzał LOT-em, będzie miał zadanie kontynuować ten wzrost” – tłumaczy Lasek. W planach jest także modernizacja floty: „Będziemy musieli na pewno powiększyć flotę samolotów szerokokadłubowych” – mówi minister, zaznaczając, że wybór dostawcy wciąż jest otwarty.

Koleje dużych prędkości – czy Polska dogoni Europę?

Jednym z filarów inwestycji jest budowa pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości, łączącej Warszawę i Łódź. Dzięki niej podróż na tym odcinku potrwa zaledwie 40 minut. „Dziś wiemy, że nowy tunel pod Łodzią będzie gotowy w 2029 roku. Cała trasa do 2032 roku” – mówi Lasek. Minister podkreśla, że kolej ma stać się głównym środkiem transportu: „Musimy przygotować taką ofertę, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów. Kluczowy jest czas przejazdu krótszy niż podróż samochodem”.