– Nie są tego w stanie skutecznie zrobić ani same spółki Skarbu Państwa, ani nawet poszczególni ministrowie. To może zrobić tylko premier. I to właśnie teraz, by jeszcze w lutym dokonał się swoisty restart komunikacyjny rządu przed kluczową fazą kampanii wyborczej – tłumaczy inny informator z rządu.

Czytaj więcej Polityka Znamy szczegóły rekonstrukcji. Wykuwa się nowy układ sił w rządzie Planowana na czerwiec rekonstrukcja rządu będzie najpoważniejszą zmianą personalną i strukturalną od wyborów parlamentarnych. Znamy m.in. nazwisko potencjalnego następcy minister Izabeli Leszczyny i kształt nowego rządu, który zależy też od koalicjantów KO.

Premier Tusk zapowiedział co prawda rekonstrukcję gabinetu – która również mogłaby być impulsem dla poprawy notowań – ale ta ma odbyć się po wyborach prezydenckich. W obecnych warunkach, gdy wszyscy trzej koalicjanci mają swoich kandydatów i prowadzą kampanię wyborczą (Szymon Hołownia i Magdalena Biejat), taki reset komunikacyjny to w praktyce jedyne wyjście – uznało KPRM. Stąd idea przemówienia gospodarczego, które będzie jednocześnie „nową opowieścią”, pokazaniem, co już dzieje się w gospodarce, i zapowiedzią planów i inicjatyw na przyszłość, z akcentem na energetykę, konkurencyjność i rozwój. Jak wynika z naszych informacji, Tusk w poniedziałek będzie kładł nacisk m.in. na szybkie odblokowanie wiatraków na lądzie, co było jedną z zapowiedzi rządu od początku kadencji.

Energetyka, deregulacja, rozwój, AI – wysokie oczekiwania przed Tuskiem i Domańskim

Poniedziałkowemu wystąpieniu Tuska i Domańskiego będą na GPW przysłuchiwać się przedstawiciele świata biznesu, kluczowych organizacji przedsiębiorców. To pierwsza taka sytuacja od czasu, gdy rząd został zaprzysiężony w grudniu 2023 roku. Poza kwestiami energetycznymi, deregulacyjnymi, związanymi z rozwojem i np. ofensywą w sprawach AI/nowych technologii są też oczekiwania dotyczące nowego superresortu gospodarczego. Na pierwszym planie zwykle pojawia się jednak energetyka i kwestia cen energii. Nowy resort może pojawić się za to po wyborach prezydenckich – wraz z daleko idącą rekonstrukcją rządu.