Posłanka Lewicy: Podatek katastralny? Jestem za, to pozwoli uporządkować rynek mieszkaniowy

Pytana o to, jaki program mieszkaniowy byłby do zaakceptowania przez Lewicę, Gosek-Popiołek wskazała na „uwolnienie środków na budowę mieszkań przez samorządy, wsparcie dla TBS i Społecznych Agencji Najmu, zwiększenie limitu na budownictwo społeczne do 5 miliardów złotych”. – Inwestycje by były na lata 2026-2030. To długi proces inwestycyjny. Nie można myśleć w kategorii budżetu na ten czy kolejny rok, ale w perspektywie kilku lat. Chcemy też rozwijać programy mieszkaniowe, grantów na mieszkania komunalne i społeczne. Chcemy wprowadzić tanie, preferencyjne kredyty dla TBS, SIM i spółdzielni. To ważny partner dla samorządów. Ten element państwo powinno wspierać – przekonywała.



Podatek katastralny w Polsce? Daria Gosek-Popiołek z Lewicy komentuje

Tymczasem Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zasugerowała wprowadzenie w Polsce progresywnego podatku, związanego z wartością nieruchomości. – Uważam, że to jedno z ważnych rozwiązań, które powinno zostać wprowadzone – oceniła posłanka Lewicy. – Tych problemów jest trochę. Jest najem krótkoterminowy, pustostany. Podatek katastralny pozwoli uporządkować rynek mieszkaniowy – stwierdziła.

Czytaj więcej Nieruchomości Ile płacimy za mieszkania? Czy ceny transakcyjne zaczynają spadać? W czwartym kwartale ubiegłego roku w większości dużych miast kupowaliśmy tańsze mieszkania niż w poprzednim okresie – wynika a najnowszego barometru Metrohouse i Credipass.

Daria Gosek-Popiołek przyznała jednocześnie, że przeprowadzenie podatku katastralnego przez parlament nie byłoby łatwe. – Trudno by było przekonać posłów Polski 2050, PSL i pewnie dużą część z KO – powiedziała posłanka.