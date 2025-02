Ukraina udostępni surowce Stanom Zjednoczonym? Wołodymyr Zełenski odpowiada

Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami Donald Trump

Donald Trumo żąda od Ukrainy zabezpieczenia

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w poniedziałek, że domaga się od Ukrainy zabezpieczenia dostępu USA do metali ziem rzadkich w zamian za dalszą pomoc wojskową. — Mówimy Ukrainie, że mają bardzo cenne metale ziem rzadkich. Chcemy, by zastawili je jako gwarancję. Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami — powiedział. — Więc staramy się zawrzeć umowę z Ukrainą, gdzie oni zabezpieczą to, co im dajemy za pomocą ich metali ziem rzadkich i innych rzeczy — dodał.