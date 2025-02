Nawrocki nie wyciągnął lekcji z politycznego błędu PiS i prawdopodobnie nie zapoznał się z nowym stanowiskiem Jarosława Kaczyńskiego. Próba ratowania się po wywiadzie w Polsat News rozmową u braci Karnowskich pokazała desperację i nieprzygotowanie prezesa IPN, co też dostrzegają na Krakowskim Przedmieściu.

Andrzej Duda nie zorganizuje Karolowi Nawrockiemu spotkania z Donaldem Trumpem

Pałac Prezydencki nie ma dobrych wiadomości dla Karola Nawrockiego. – Jeśli dojdzie do kwietniowej wizyty Donalda Trumpa w Polsce, to nie będzie to akcja promująca Karola Nawrockiego w otoczeniu prezydenta USA. Wizyty Trumpa nie będziemy ustawiać pod kampanię przedstawiciela PiS – mówi nam bliski współpracownik Andrzeja Dudy. To o tyle kłopotliwe, że wygranie wyborów w USA przez Donalda Trumpa postrzegane było w PiS jako ewentualne wzmocnienie partii i kandydata na prezydenta. W Sejmie parlamentarzyści partii Jarosława Kaczyńskiego uczcili oklaskami sukces Trumpa.

Co PiS na to, że Nawrocki nie może liczyć na wsparcie Dudy? – Byłbym zaskoczony, gdyby prezydent Duda nie pomógł naszemu kandydatowi – mówi „Rzeczpospolitej” jeden ze sztabowców Karola Nawrockiego, prosząc o anonimowość. Z kolei Janusz Kowalski, poseł PiS, otwarcie przyznaje, że „w drugiej turze prezydent Duda powinien poprzeć wprost Karola Nawrockiego, chyba że chce, żeby wygrał Trzaskowski”.