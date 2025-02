– Są rzeczy ważniejsze niż to, o co się dzisiaj kłócą dwaj najpoważniejsi kandydaci. Możemy spierać się o to, ile powinno być lekcji religii, lub o stosowanie feminatywów, to ważne rzeczy, ale od tego się państwo polskie nie będzie funkcjonowało lepiej lub gorzej. Moim zdaniem ważniejsza jest np. odpowiedź na pytanie, dlaczego w ubiegłym roku splajtowało kilka tysięcy polskich przedsiębiorstw i co zrobić, żeby to się nie powtórzyło – tłumaczy.

Dodaje, że w kampanii będzie stopniowo prezentował kolejne elementy swojego programu. – Inni kandydaci wygłaszają jednozdaniowe hasła, np. mówiące o tym, że należy uprościć system podatkowy. Ja chcę o wiele mocniej eksploatować obszary gospodarki czy bezpieczeństwa energetycznego – dodaje.

Nazwisko Jackiewicza, choć jest on doświadczonym politykiem, może utonąć w powodzi kolejnych kandydatów deklarujących start

O sprawach światopoglądowych w ogóle ma nie mówić. Czy rzeczywiście Polacy oczekują takiego kandydata? – Na pewno jest potrzeba u części wyborców, by tę kampanię sprowadzić do tematów merytorycznych i ważnych z punktu widzenia rozwoju Polski – uważa specjalista od kampanii wyborczych dr Sergiusz Trzeciak. – Jednak jest to ambitne zadanie, bo dużo łatwiej jest rozbudzić emocje tematami światopoglądowymi – dodaje.

W dodatku Jackiewicz będzie musiał zmierzyć się z solidną konkurencją. Choć media skupiają się na kilku nazwiskach, w rzeczywistości start w wyborach prezydenckich zapowiedziało już ponad 30 osób. 14 z nich zarejestrowało już komitety, co jest warunkiem koniecznym do zbiórki 100 tys. podpisów.

Dawid Jackiewicz twierdzi, że mu się powiedzie. I nie ukrywa, że kampania prezydencka ma być jednym z kroków w kierunku budowy nowej formacji politycznej. Już w październiku ubiegłego roku w rozmowie z tygodnikiem „Wprost” przyznał, że „to będzie think tank, który przygotuje kilka opracowań mówiących o tym, na czym przedsiębiorcom w Polsce zależy i czego się domagają”, a „potem zapewne przekształci się to w ruch polityczny”, być może nazywający się „Ambitna Polska”.