Pod koniec ubiegłego tygodnia okazało się, że informacje zamieszczone na stronie Sejmu dotyczące wykształcenia ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli nie do końca są prawdziwe. Ministra miała ukończyć filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i mieć tytuł magistra. Problem w tym, że ani pracy magisterskiej nie złożyła, ani tym bardziej jej nie obroniła. Ma wykształcenie wyższe, ale licencjackie uzyskane na szczecińskiej uczelni Collegium Balticum.

Katarzyna Kotula przepraszała i tłumaczyła, że to nieporozumienie, a informacje na sejmowej stronie zostały zmienione. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska tłumaczyła ją w Radiu Zet tak: „Katarzyna Kotula nie poda się do dymisji, to nie jest tego typu przewina. Owszem, zachowała się niestosownie”.

Sondaż: Polacy chcą dymisji Kotuli. Najbardziej ci najsłabiej wykształceni

To nie przekonało ani polityków opozycji (PiS złożyło wobec niej wniosek o wotum nieufności), ani Polaków. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, przeszło 65 proc. ankietowanych uważa, że Kotula powinna stracić stanowisko. Przeciwko takim drastycznym krokom jest mniej niż co czwarty ankietowany. Zdania w tej sprawie nie ma 11,5 proc. respondentów.