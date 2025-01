Złożył obietnice i w pierwszych dniach przyszedł do Amerykanów (mówiąc): Wybraliście mnie, abym to zrobił, zrobię to Marine Le Pen o Donaldzie Trumpie

- Zrobiłabym dokładnie to samo, co Donald Trump zrobił z Kolumbią - powiedziała, dodając, że zablokowałaby wszelkie transfery pieniężne do Algierii i zawiesiła obowiązywanie wiz dla Algierczyków i przywódców Algierii, gdyby kraj ten nie chciał współpracować z rządem w Paryżu.



- To środki odwetowe, które są zupełnie naturalne – oceniła Le Pen. - Dlaczego okazujemy słabość krajom, które plują nam w twarz rankiem, w południe i w nocy? - pytała liderka Zjednoczenia Narodowego.



Marine Le Pen o podziwie dla Donalda Trumpa: Robi to, co obiecał

Le Pen wyraziła też podziw dla tego, jak Donald Trump sprawuje władzę w pierwszych dniach urzędowania.



- Złożył obietnice i w pierwszych dniach przyszedł do Amerykanów (mówiąc): Wybraliście mnie, abym to zrobił, zrobię to – mówiła. - Minął długi czas, odkąd doświadczaliśmy tego we Francji – dodała.



W kontekście działań Retailleau Le Pen mówiła, że prowadzi on "rozmowy, rozmowy, rozmowy". - Ale kiedy będzie działał? Chciałabym, aby pan Retailleau robił więcej, niż robi - dodała liderka Zjednoczenia Narodowego.