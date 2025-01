Prokuratura pochyli się nad sprawą „apartamentu Karola Nawrockiego”. O co chodzi?

Według doniesień „Gazety Wyborczej" Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przez ponad pół roku bezpłatnie korzystał z luksusowego apartamentu w muzealnym kompleksie hotelowym, mimo że mieszka zaledwie 5 km od kompleksu, w którym znajduje się apartament.

Nawrocki wyjaśniał, że w apartamencie przebywał dwa razy, gdy przechodził kwarantannę w związku z reżimem sanitarnym obowiązującym w Polsce w czasie epidemii COVID-19, a także że wykorzystywał apartament do spotkań służbowych. - To nie jest prawdziwa informacja, że ja tam mieszkałem przez 200 dni. Słowo klucz: były one zarezerwowane przez tyle dni na moje imię i nazwisko, ale te apartamenty służyły też do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju – mówił Nawrocki i zadeklarował, że „jeżeli sprawa będzie miała swój dalszy tok” i będzie dyskutowana, to jest gotów zwrócić kwotę należną za wynajem apartamentu. Dodał także, że rezerwacja lokalu na jego nazwisko i okazjonalne z niego korzystanie nie wiązały się z żadnymi obciążeniami dla muzeum.

W środę poinformowano, że sprawą zajmie się prokuratura.