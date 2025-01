Nawrocki mówił, że zapowiedź startu Stanowskiego w wyborach „znaczy, że Polska to jest ważna, wielka sprawa, jeśli wielu kandydatów w czasie kampanii wyborczej chce przedstawić swoje programy”. - Jeśli to się odbywa z myśleniem o tym, aby Polska się rozwijała, to jest dobra informacja dla wszystkich wyborców, że z z tego szerokiego katalogu wielu kandydatów na urząd prezydenta mogą wybrać swojego – mówił Karol Nawrocki.

Reklama

- Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby głosować na obywatelskiego kandydata, a jaki będzie efekt startu Krzysztofa Stanowskiego, to już zostawiam specjalistom od komentowania życia politycznego, komentatorom i publicystom – dodał.

Zapowiedź Krzysztofa Stanowskiego: Chcę być kandydatem, nie chcę być prezydentem

We wtorek wieczorem na Kanale Zero opublikowano nagranie zatytułowane „Orędzie Krzysztofa Jakuba Stanowskiego”. Stanowski wystąpił w nim na tle flag Polski, Unii Europejskiej, NATO oraz Niemiec. - Chcę być kandydatem na prezydenta. Chcę waszych 100 tysięcy podpisów, ale nie chcę być prezydentem - ogłosił.

- Stoję dzisiaj przed państwem, aby tę wyborczą katastrofę uwypuklić. Stoję przed państwem nie po to, aby zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji, nie mam ku temu doświadczenia. Nie jestem w stanie tego urzędu piastować z odpowiednią godnością i klasą. To zupełnie, jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą - mówił.