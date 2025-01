Czytaj więcej Komentarze Jacek Nizinkiewicz: Czy Grzegorz Braun i Krzysztof Stanowski narobią kłopotów Rafałowi Trzaskowskiemu? Nawet jeden sondaż, który pokazuje spadek poparcia dla Rafała Trzaskowskiego i wzrost notowań Sławomira Mentzena, powinien być sygnałem alarmowym dla KO. Jeszcze większym są informacje o możliwym starcie w wyborach kandydatów, którzy w II turze mogą wzmocnić Karola Nawrockiego.

- Wyniki będą jeszcze bliższe, niż ma to miejsce w tej chwili. W drugiej turze nadal widać sporą różnicę, a ja prognozuję, że w przeciągu najbliższych tygodni te różnice będą się zacierać. Tego się można było spodziewać. Jestem kandydatem niezależnym, wielokrotnie o tym mówiłem, że choć jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, to w tej kampanii będę jasno przedstawiał wizję prezydentury, która współpracuje z rządem wtedy, kiedy to ważne i jest to w interesie kraju. Gdy trzeba będzie się wykazać własną inicjatywą, kiedy trzeba będzie pokazać niezależność, będziecie mogli się tego po mnie spodziewać - ocenił prezydent Warszawy