- Nic mi nie wiadomo o tym, by premier Netanjahu był wpisany do bazy Interpolu czy ścigany Czerwoną Notą. Policja nie otrzymała żadnej korespondencji dotyczącej tej osoby. Nie mamy podstaw do zatrzymania – mówi nam Katarzyna Nowak, rzeczniczka KGP.

„Rz” potwierdziła, że ani premier Netanjahu, ani jego byłego ministra nie ma w bazie Interpolu. Tyle, że według prof. Hofmańskiego, nie muszą tam być wpisani, a Trybunał nie musi kierować wniosków do państw o aresztowanie.

- Nakaz aresztowania osoby wydany przez Trybunał obowiązuje we wszystkich państwach-stronach, które ratyfikowały Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego – przyznaje prof. Hofmański.

Premier Netanjahu czy Putin jadą tylko tam, gdzie władza MTK nie sięga

Czekanie aż MTK zwróci się do państw-sygnatariuszy o to, by zechciały zatrzymać osobę wobec której MTK wydał nakaz aresztowania, świadczy o niezrozumieniu istoty zobowiązań wynikających z umowy.

- Skoro Trybunał wydał nakaz ścigania i aresztowania premiera Netanjahu, to Polska, jako strona umowy międzynarodowej, ma obowiązek to wykonać. To jest „pacta sunt servanda” - z zawartych umów trzeba się wywiązywać – mówi prof. Genowefa Grabowska. I podkreśla, że „Polska jest stroną MTK od 2001 r., a ze Statutu tego Trybunału wynika, że każde państwo, które go przyjęło, ma obowiązek respektować postanowienia wydawane przez Trybunał”. Państwo, które ma wątpliwości do orzeczenia MTK, może wejść w dialog z jego instytucjami.