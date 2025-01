Donald Trump odpowiada na rezygnację Justina Trudeau. „Zostańcie 51. stanem USA”

– Rząd i gabinet nadal będzie bardzo skupiony na wykonywaniu zadania, do którego wybrali nas Kanadyjczycy w 2021 r., czyli walki o ich interesy, obronie ich dobrostanu i upewnianiu się, że Kanadyjczycy są chronieni i silni — powiedział Trudeau. – Mogę zapewnić, że narzędzia potrzebne do stanięcia w obronie Kanadyjczyków, ochrony Kanadyjczyków w ich interesach i kontynuowania walki o gospodarkę to coś, na czym wszyscy w tym rządzie będą się koncentrować – dodał.