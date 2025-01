Obietnice Donalda Trumpa. Które z nich nie zostaną zrealizowane?

Trzonem kampanii Trumpa były kwestie gospodarcze i inflacja. – Ceny spadną. Tylko patrzcie. Spadną szybko – obiecał Trump, spotykając się z wyborcami. Już po wyborach, w listopadowym wywiadzie dla magazynu „Time”, przyznał, że zapowiadane przez niego obniżenie cen żywności i artykułów codziennego użytku „będzie bardzo trudne do osiągnięcia”. Z tym zgodzi się wielu ekonomistów, bo ceny raczej nie idą w dół. Tym bardziej że planowane przez Trumpa drastyczne podniesienie ceł na import produktów z Chin oraz od najbliższych partnerów handlowych USA, takich jak Kanada i Meksyk, doprowadzi do inflacji w kraju i uderzy po kieszeniach konsumentów. Z tego też Trump zdał sobie sprawę, do czego przyznał się w wywiadzie dla programu „Meet the Press”.

Będąc przy temacie ceł, jeżeliby dobrze czytać między wierszami, jego kandydat na sekretarza handlu Howard Lutnick już określił zapowiedzi Trumpa w tej kwestii zaledwie „kartą przetargową” w rozmowach handlowych. – Gdy się kandyduje na urząd, wygłasza się szeroko zakrojone stwierdzenia, aby dać się poznać ludziom – powiedział w wywiadzie dla CNBC.

Trump deportuje 20 mln imigrantów? Jego współpracownicy mają wątpliwości

Antyimigracyjną agendą Donaldowi Trumpowi udało się wygrać za pierwszym razem i tym razem siał postrach w całym kraju, obiecując deportowanie 20 milionów imigrantów, którzy nie posiadają uregulowanego statusu w USA, być może nawet przy pomocy sił wojskowych. Tymczasem jego przyszła prawa ręka ds. imigracji Tom Homan, były dyrektor agencji ICE (Immigration and Customs Enforcement), w wywiadzie dla „Washington Post” powiedział, że nie jest gotowy, aby określić, ilu imigrantów zostanie deportowanych, bo nie wie, jakie możliwości będzie miała agencja ICE. Niejako przyznał to, co od dawna podkreśla się w kręgach opozycyjnych - masowa deportacja byłaby logistycznie i finansowo trudna do przeprowadzenia przy środkach, jakimi obecnie dysponuje ICE, oraz przy mało sprawnym systemie imigracyjnym.

– Nie wyobrażam sobie tego, jako szeroko zakrojonych czystek dokonywanych przez wojsko, które przeczesuje dzielnicę za dzielnicą – powiedział, dodając, że skupi kampanię deportacyjną na migrantach posiadających historię kryminalną. A to taktyka, którą stosowały wcześniejsze administracje.