Zastanawiam się ogólnie, czy Nowa Lewica przeprowadziła analizę amerykańskiej kampanii, aby zrozumieć, co u demokratów poszło nie tak. Wiadomo, że to inny system i zupełnie inne warunki. Harris była następczynią w kampanii Bidena i tak dalej. Czy jednak dla Lewicy są jakieś wnioski dotyczące kwestii „portfelowych” albo ich braku, co mogło wpłynąć na wynik kampanii Harris?

Tak, bardzo uważnie przyglądałam się kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście kibicowałam demokratom, ale widzę też popełnione przez nich błędy. Harris nie chciała widzieć materialnych problemów, z którymi Amerykanie zmagają się na co dzień. Patrzyła na wskaźniki makroekonomiczne i mówiła, że jest super – rosną pensje, rośnie gospodarka. Ale rosną też nierówności społeczne –jest duża grupa ludzi, którym jest coraz gorzej, i mała, która się bogaci. Większość nie czuła w swoich kieszeniach tego sukcesu, o którym Harris mówiła w kampanii, i dlatego nie byli w stanie jej zaufać.

Jednocześnie porażka Harris nie oznacza porażki programu demokratów, postępowej czy równościowej agendy. Przy okazji wyborów odbyły się referenda dotyczące praw kobiet, ale też praw pracowniczych i systemu ochrony zdrowia, wszystkie wygrane. Demokraci nie byli więc w stanie zagospodarować poparcia dla własnego programu politycznego. To wielki błąd, na którym na pewno możemy się dużo nauczyć.

Tymczasem po stronie prawicowej Trump ponownie ustawił się jako człowiek „spoza systemu”, mimo że jest milionerem z urodzenia, częścią elity polityczno-biznesowej. W Polsce nie działa to dokładnie tak samo, ale prawica też próbuje zająć miejsce rzecznika ludu, nawet jeśli nie stoją za tym konkrety programowe. Tymczasem to jest właśnie miejsce Lewicy, miejsce, które Lewica musi znowu zająć – reprezentowanie interesów większości, zwłaszcza tej mniej zamożnej.

W centrum zawsze musi być człowiek i coś, co nazywam bezpieczeństwem dnia codziennego. Polityka nie może toczyć się wokół spraw polityków - rozliczania PiS, niekończących się afer, kolejnych komisji śledczych. Ludzie są tym zmęczeni i zniechęceni, czują, że to nie o nich. Tak samo niestety dzieje się z kryzysem w wymiarze sprawiedliwości. Praworządność to nie tylko kwestie izb Sądu Najwyższego czy składu KRS – chociaż oczywiście rozumiem, że to są kwestie bardzo ważne. To państwo, które działa i umie stanąć po stronie słabszych – dziecka w sądzie rodzinnym, pracownika w sądzie pracy. Które jest skuteczne i sprawne. Polityka musi być o ludziach. O cenach mieszkań, o płacach nauczycieli naszych dzieci, o kolei w miastach powiatowych. To jeden z celów mojej kampanii – przesunąć ciężar debaty politycznej z partyjnych rozgrywek na materialne problemy Polaków i Polek.

Jest jeszcze jeden wątek, który warto poruszyć – jest pani wicemarszałkinią Senatu z Nowej Lewicy, która współrządzi. To może być zarówno plusem, jak i minusem. Na przykład pomysł wolnej Wigilii, jeśli wejdzie w życie, to coś, co rozwiązuje jakieś problemy zwykłych ludzi. Ale z drugiej strony są kwestie, za które będziesz odpowiadać, ponieważ Lewica współrządzi. Czy uważa pani to za bardziej problem czy szansę? To, że jest pani częścią systemu rządzenia, nie powiem „układu”, jak powiedziałby Jarosław Kaczyński, ale systemu rządów.

Oczywiście, że uważam to za szansę. Ten rząd jest lepszy z Lewicą, niż byłby bez niej. Dlatego zdecydowałam się zostać w klubie parlamentarnym. Przykłady korzyści można mnożyć – wolna Wigilia, dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków, dodatki dla pracowników socjalnych. W niektórych sprawach udaje się wygrać, w innych – przesuwać debatę na lewo, proponować prospołeczne rozwiązania. Czasem po prostu nie zgadzamy się z działaniami pozostałych koalicjantów, wtedy wyrażamy sprzeciw, jak w przypadku łamania praw człowieka na granicy. Blisko współpracuję z ministrami Lewicy i jestem z tej współpracy bardzo zadowolona.

Jeśli chodzi o samą kampanię, toczy się ona na wielu płaszczyznach, ale jest to rywalizacja personalna. Czy nie obawia się pani, że może to być kłopot dla Lewicy, jeśli partia Razem postawi na Adriana Zandberga? Głosy mogą się wtedy trochę rozproszyć.

Oczywiście partia Razem zrobi, co uważa za stosowne, i nie mnie ani nikomu innemu meblować ich strategię wyborczą. Bardzo ich zachęcam do tego, abyśmy spróbowali się dogadać. Uważam, że dzisiaj lewica powinna trzymać się razem tam, gdzie to jest możliwe. Nie ma sensu palić mostów, ostatecznie w kwestiach programowych naprawdę nie ma między nami wielu różnic i w przyszłości – mam nadzieję – dane nam jeszcze będzie współpracować. A w tych wyborach jedna mocna kandydatura to na pewno najlepszy scenariusz dla lewicy.