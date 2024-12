Wieczorem we wtorek 31 grudnia Andrzej Duda wygłosił okolicznościowe wystąpienie. - Ostatni dzień kończącego się roku to czas, w którym składamy sobie życzenia. Ale ten dzień to również moment, kiedy dokonujemy podsumowań tego, co za nami i robimy plany na przyszłość - rozpoczął zaznaczając, że to jego dziesiąte orędzie noworoczne w roli prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie noworoczne

- Jestem niezwykle dumny z tego, jak wiele Polsce i nam, Polakom, przez te niemal 10 lat udało się osiągnąć. Nasza ojczyzna w tym czasie dynamicznie się rozwijała, udało nam się zrealizować wiele niezwykle ważnych i potrzebnych inwestycji, wzmocniliśmy polską armię i obronę naszych granic, istotnie wzrosło też znaczenie Polski na arenie międzynarodowej - oświadczył Andrzej Duda.

- Jako Polacy pokazaliśmy, że jesteśmy narodem pracowitym i przedsiębiorczym, który doskonale potrafił wykorzystać możliwości, które się przed nami otworzyły. To był dobry czas dla Polski - dodał.

Prezydent zaznaczył, że przed Polską wciąż „wiele wyzwań”. - To, jak na nie odpowiemy, zdecyduje o tym, czy ten dobry czas dla Polski będzie kontynuowany - powiedział. Prezydent ocenił, że w 2024 r. „pojawiło się wiele niepokojących sygnałów odnoszących się do rozwoju naszego kraju”. W tym kontekście wymienił rekordową dziurę budżetową, opóźnienia strategicznych inwestycji takich jak Centralny Port Komunikacyjny i budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także problemy służby zdrowia, w tym groźbę zamykania szpitali.