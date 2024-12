Policja szukała Marcina Romanowskiego w klasztorze. Tomasz Siemoniak: Prokuratorzy są mądrymi ludźmi

Ktoś jednego dnia jest poza granicami, drugiego dnia może być w granicach i odwrotnie. Tomasz Siemoniak

- Trzeba, żeby złożono zażalenie i niech sąd to ocenia. Ja będę zawsze bronił policjantów – robią swoje, mają zlecenie, postanowienie prokuratury, działają według swojej wiedzy. Tu chodzi o poszukiwanie osoby podejrzanej o bardzo poważne przestępstwa i, jak sądzę, te działania miały swoje źródło w uprawdopodobnionej informacji, że może być tam sama poszukiwana osoba, albo elementy z tym związane. Każdego dnia poszukuje się różnych osób i w wielu miejscach pojawia się policja czy inne służby, i tych osób nie ma – powiedział Tomasz Siemoniak.

- W tym wypadku trzeba to po prostu spokojnie wyjaśnić, przekazać powody również prowincjałowi czy arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi (metropolicie lubelskiemu - red.) - i tyle – przekonywał.

Czytaj więcej Polityka Hołownia chce pozbawić Romanowskiego wynagrodzenia. „Zdradził państwo” To sytuacja bez precedensu: nie mieliśmy sytuacji, by poseł chował się przed polskim sądem - oświadczył na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Policja szukała Marcina Romanowskiego w Lublinie, choć był już na Węgrzech?

Dlaczego 19 grudnia policja szukała Marcina Romanowskiego w Lublinie, skoro 18 grudnia był wniosek o europejski nakaz aresztowania? - Różne były informacje, sprzeczne do samego końca. To, że ktoś jednego dnia jest poza granicami, drugiego dnia może być w granicach i odwrotnie. Nie ma przecież kontroli granicznej między państwami strefy Schengen. Prokuratura wyjaśni, na jakiej podstawie to wszystko się działo - odparł Siemoniak. Zgodził się z sugestią, że śledczy mieli „jakiś sygnał”, który sprawił, że zdecydowali się na przeszukanie klasztoru. - Prokuratorzy są mądrymi ludźmi, przestrzegają zasad, przepisów i nie zrobili tego na złość nikomu - podkreślił.

Podczas rozmowy z Polsat News minister spraw wewnętrznych był też pytany, co odpowiedziałby na zarzuty, że przeszukanie w klasztorze to element wojny z Kościołem albo nawet złamanie konkordatu. - To są kompletne bzdury – odpowiedział. - Mówimy o poszukiwaniu osoby podejrzanej o poważne przestępstwa i w tym przypadku czy to jest budynek publiczny, mieszkanie prywatne, klasztor, czy inne miejsce, służby i prokuratura powinny mieć dostęp. To nie jest tak, że są jakieś części kraju, do których służby państwowe w takiej sytuacji nie mogą dotrzeć - zaznaczył.