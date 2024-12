Nowa siedziba polskiej ambasady w USA. Podniesie prestiż państwa?

Polskie MSZ kupiło gmach wydziału nauk politycznych Johns Hopkins University przy Massachusetts Ave. To kilkukondygnacyjny budynek w prestiżowej części Waszyngtonu, blisko stacji metra, w pobliżu innych ambasad czy think tanku Carnegie Endowment for International Peace.