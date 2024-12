Problem z pieniędzmi dla PiS to jedna sprawa. Ale jest i druga, ważniejsza. To problem z PKW. Jeśli PKW zawiesza pracę w związku z decyzją kwestionowanej izby Sądu Najwyższego, to jaka jest gwarancja, że inna decyzja, na przykład o ważności czy nieważności wyborów prezydenckich, zostanie przyjęta przez PKW?

Jeśli chodzi o przeprowadzenie wyborów prezydenckich w przyszłym roku, to jest absolutnie poważna sprawa i dlatego inicjatywa marszałka Szymona Hołowni z pomysłem ustawy incydentalnej jest godna poparcia. Spotkała się ona z dobrym przyjęciem ze strony wszystkich formacji koalicyjnych, była rozmowa z panem prezydentem, więc liczę, że to może być pomysł na wyjście z sytuacji. A przypomnę, że pięć lat temu ówcześnie rządząca koalicja nie przeprowadziła wyborów w wyznaczonym przez Konstytucję terminie. Nie była w stanie tego zrobić i nie chciała wprowadzać stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią Covid-19. To jest tragiczne zaniedbanie, więc naprawdę nasi oponenci polityczni w tej sprawie powinni milczeć, bo mają swoje za uszami, że aż tyle zrobili krzywdy procesowi wyborczemu. Mogę o tym mówić głośno, bo w tym procesie wyborczym uczestniczyłem jako kandydat i zostałem oszukany przez sprawujących wówczas władzę. Nie byli w stanie w terminie przeprowadzić wyborów spośród tych kandydatów, którzy się na początku zarejestrowali. To niesamowite, jak szybko poszło to w zapomnienie.

Kiedy PSL utraciło dziesiątki milionów złotych i wpłacało je przez lata do budżetu państwa, nikt nad nami nie płakał. Więc i ja nie będę płakał nad finansami i dotacjami PiS-u.

Ma pan całkiem niezłe, tak się powszechnie uważa, relacje z prezydentem. Czy jest szansa przekonać prezydenta do tego, że w wypadku jeśli propozycja marszałka Hołowni przejdzie ścieżkę legislacyjną, głowa państwa jej nie zawetuje, tylko podpisze?

Jeszcze o tym z prezydentem nie rozmawiałem, ale oczywiście, jeżeli będzie większość do przyjęcia tej ustawy, to będziemy wnioskować do prezydenta, by taką ustawę przyjął. Rozwianie wątpliwości w sprawie procesu wyborczego jest bardzo istotne. Po zdarzeniach sprzed pięciu lat, kiedy wybory nie odbyły się w terminie i było to doświadczenie okropne, musimy wyciągnąć z tego wnioski. Nasi poprzednicy popełnili błąd, więc dobrze, że my teraz staramy się zapobiec takim wydarzeniom i każdy scenariusz jest rozważany, by była pewność rzetelności wyboru. To bardzo ważna sprawa.