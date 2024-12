- Jedyna szykana w takiej sytuacji to odebranie 9/30 wynagrodzenia, bo liczylibyśmy tylko dni, gdy nie ma go na posiedzeniach Sejmu, komisji – wyjaśnił Hołownia.



- Pan poseł stwierdził, że nie będzie wykonywał mandatu, bo nie będzie pracował w swoim okręgu. Jego okręgiem wyborczym nie jest Budapeszt, ani żadne inne węgierskie miasto – przypomniał marszałek Sejmu. - Postaramy się jak najszybciej doprowadzić do tego, aby wola pana posła została obciążona odpowiednimi konsekwencjami - dodał w kontekście odebrania wynagrodzenia Romanowskiemu.



- To sytuacja bez precedensu: nie mieliśmy sytuacji, by poseł chował się przed polskim sądem – kontynuował Hołownia, który zapowiedział jednocześnie, że przedstawi propozycję zmiany do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zmiana ma wprowadzić zapis, iż poseł bądź senator pozbawiony wolności lub poseł bądź senator, w sprawie którego wydano nakaz aresztowania, nie wykonuje mandatu poselskiego.



- Nie możemy tego zrobić inaczej, skoro Zjednoczona Prawica w ten sposób testuje polskie prawo. Będziemy musieli tego prawa bronić - zapowiedział Hołownia.



- Dla mnie to jest oburzające. W głowie mi się nie mieści, że poseł w tchórzowski sposób chowa się przed wymiarem sprawiedliwości a jednocześnie twierdzi, że wykonuje pracę na rzecz wyborców – podsumował.



Marcin Romanowski poprosił o azyl na Węgrzech

W czwartek pojawiła się informacja, że Marcin Romanowski, poszukiwany listem gończym, wystąpił z wnioskiem o azyl na Węgrzech, a władze tego kraju przychyliły się do wniosku byłego wiceministra sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w sprawie tego czy w związku z przyznanym azylem Węgry zrealizują Europejski Nakaz Aresztowania wydany w sprawie Romanowskiego, podejmie węgierski sąd.