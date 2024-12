Michał Dworczyk o sprawie Marcina Romanowskiego. PO wykorzystuje wymiar sprawiedliwości do niszczenia opozycji

Czytaj więcej Sądy i trybunały Pomysł Szymona Hołowni nie uratuje wyborów prezydenckich Propozycja Szymona Hołowni, aby ważność wyborów prezydenckich stwierdzał cały Sąd Najwyższy, nie rozwiązuje kryzysu wokół PKW i nie odpowiada na wątpliwości dotyczące neosędziów.

Dworczyk: PKW przestała uznawać Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, bo sprawa dotyczyła PiS

Podczas rozmowy polityk zapytany został także, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość będzie zbierać podpisy pod wnioskiem do marszałka Sejmu, aby ten zwrócił się do prezydenta o odwołanie pięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej. - Nie da się wytłumaczyć sytuacji, w której PKW jednego dnia uznaje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, a kilkanaście dni później – kiedy sprawa dotyczy PiS – już nie uznaje - powiedział Dworczyk. - Mam nadzieję, że jeżeli Zjednoczona Prawica będzie miała wpływ na funkcjonowanie naszego kraju, jeżeli wygramy wybory, to powstrzymamy to szaleństwo - dodał.

Europosła zapytano również, co się stanie, jeśli PKW nie uzna ważności wyborów prezydenckich. - Pytań jest więcej – co z wyborami, które były zatwierdzone przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Co z wcześniejszymi decyzjami tej Izby, które były przez uznawane, i które rodziły określone skutki oraz działania PKW. Co z tym wszystkim? Jeżeli byśmy przyjęli logikę, którą ostatnio posłużyła się PKW, to trzeba by było stwierdzić, że mamy kompletny chaos – że Sejm, który funkcjonuje, został wybrany ze złamaniem prawa - ocenił Dworczyk.

Na uwagę, że to PiS "PiS stoi za ustawą, która wprowadziła polityków do PKW", europoseł stwierdził: "pragnę przypomnieć, że ta ustawa została wypaczona". - Tutaj chodziło też o wzmocnienie roli ówczesnej opozycji. Dziś obsadzenie PKW – zdaniem wielu ekspertów – jest nieuczciwe. Być może to był błąd, ale można bronić tej koncepcji, bo politycy też powinni mieć wpływ na ważne decyzje zapadające w państwie - powiedział Dworczyk.