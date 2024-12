Dariusz Wieczorek nie będzie już ministrem nauki. Trzęsienie ziemi w resorcie

Przed rokiem, 13 grudnia 2023 r., polityk Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek objął stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego w trzecim rządzie Donalda Tuska (PO). W czwartek pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że minister straci stanowisko, a wraz z nim z resortem pożegna się także jego zastępca Maciej Gdula, były poseł, który w wyborach 15 października nie uzyskał reelekcji.

Jest decyzja ws. ministra nauki Dariusza Wieczorka

Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności dla Wieczorka. W czwartek po godz. 13:00 politycy Lewicy wygłosili oświadczenie w Sejmie (nie było możliwości zadawania pytań). Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Wieczorek, który poinformował, że złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Zaczął od stwierdzenia, że są w życiu momenty, kiedy trzeba podejmować ważne decyzje.

Czytaj więcej Polityka Matysiak: Wieczorek przyćmiewa Biejat i jej start w wyborach prezydenckich Politycy partii Razem na pewno nie są fanami ministra Wieczorka. To jeden z tych resortów – i jeden z tych ministrów – o których słyszy się cały czas, bo jest mnóstwo potknięć, afer i problemów, które nie powinny mieć miejsca - podkreśliła posłanka Paulina Matysiak. Jak oceniła, to "kwestia czasu, kiedy Wieczorek pożegna się ze stanowiskiem".

- Znacie mnie państwo od lat i wiecie, że dla mnie sprawy związane z moją formacją polityczną, sprawy związane z funkcjonowaniem w parlamencie, w tym przypadku sprawy związane z funkcjonowaniem koalicji i również sprawy związane z moją rodziną to są najważniejsze rzeczy, na które zwracam uwagę – mówił. Zaznaczył, że ostatnie tygodnie były „ciężkie”. Dodał, że będzie bronił swojego dobrego imienia i wyjaśniał wszystkie sprawy.

Wieczorek zaznaczył, że nie chce, by to, co działo się wokół niego, wpływało na rozwój polskiej nauki. Podziękował przedstawicielom środowiska akademickiego. Przekonywał, że w ciągu roku w resorcie nauki udało się „dużo osiągnąć”. Wspomniał m.in. o zwiększeniu nakładów na naukę w roku 2024 w porównaniu z rokiem 2023.