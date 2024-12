- Najpierw muszę porozmawiać z marszałkiem – mówił Wieczorek, mając na myśli wicemarszałka Sejmu, lidera Nowej Lewicy, Włodzimierza Czarzastego. - Dzisiaj z marszałkiem Czarzastym będziemy rozmawiali i pewnie będą decyzje – dodał. Do spotkania Wieczorka z Czarzastym ma dojść ok. godziny 13 lub 14.



Reklama

Wcześniej z Czarzastym rozmawiał Donald Tusk. Premier dał liderowi Nowej Lewicy czas na decyzję ws. Wieczorka do piątku.



Dariusz Wieczorek o sprawie sygnalistki: Ministerstwo popełniło jeden błąd

Dymisja Wieczorka może być następstwem sprawy, w której minister jest oskarżany o ujawnienie danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Chodzi o sprawę Gabrieli Fostiak, przewodniczącej związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Fostiak w piśmie do ministra Wieczorka opisała nieprawidłowości, do których, jej zdaniem, dochodziło na Uniwersytecie Szczecińskim. Przewodnicząca związku zawodowego w piśmie prosiła o to, by minister nie ujawniał jej danych – ale Wieczorek przekazał pisma od niej rektorowi uczelni prof. Waldemarowi Tarczyńskiemu.

Czytaj więcej Polityka Marek Sawicki o sprawie ministra Wieczorka. „Problemem jest brak standardów” Ciężko powiedzieć, czy minister Dariusz Wieczorek zostanie odwołany. Mamy rząd koalicyjny, a nie rząd Platformy Obywatelskiej czy Donalda Tuska. Premier musi więc wszystkie sprawy konsultować z koalicjantami – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” poseł PSL Marek Sawicki.

- Zgodnie z opiniami prawnymi, bo w tej chwili jest wewnętrzna kontrola, ta pani nie była sygnalistką. Pomijam fakt, że nie było jeszcze ustawy (o sygnalistach), bo ona dopiero wchodzi w życie 25 grudnia – mówił w Sejmie Wieczorek.