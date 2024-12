Paulina Matysiak: Dariusz Wieczorek przyćmiewa start Magdaleny Biejat w wyborach prezydenckich

Paulina Matysiak: Ceny masła to symbol tego, że coraz trudniej spiąć domowy budżet

Matysiak mówiła także o rosnących cenach w Polsce. - Myślę, że w najbliższym czasie będzie pojawiał się nie tylko temat drogiego masła, ale w ogóle wysokich cen produktów i usług, bo w portfelu pieniędzy nie robi się więcej - powiedziała. - To będzie też temat, który będzie miał bardzo duży wpływ na początku przyszłego roku, ale i podczas kampanii prezydenckiej, bo ta sytuacja szybko się nie zmieni. Warto podkreślić, że z pewnym przymrużeniem oka podeszłam do informacji o sprzedaży przez rząd masła, które znajdowało się w pewnych rezerwach. To nie jest jakaś zawrotna ilość – ona sytuacji nie zmieni, jedynie może ją chwilowo poprawić punktowo. Długofalowo na cenę masła to nie wpłynie - zaznaczyła. - Rozmawiamy o maśle nie tylko dlatego, że ono robi się coraz droższe – to symbol tego, że jest coraz drożej i coraz trudniej pospinać domowy budżet. Nasze zarobki nie zwiększają się, a wydatki rosną. Za chwile będzie jeszcze drożej, jeżeli chodzi o cenę opłat za energię, to też będzie temat, który będzie wybrzmiewał w kampanii prezydenckiej - dodała.

Matysiak: Dariusz Wieczorek? Potknięcia, afery i problemy

Paulina Matysiak mówiła także o Dariuszu Wieczorku, ministrze nauki, wokół którego w ostatnim czasie pojawia się wiele kontrowersji. - Politycy partii Razem na pewno nie są fanami ministra Wieczorka. To jeden z tych resortów – i jeden z tych ministrów – o których słyszy się cały czas, bo jest mnóstwo potknięć, afer i problemów, które nie powinny mieć miejsca - powiedziała posłanka. - Mamy z jednej strony wniosek o odwołanie pana ministra, który zapowiedział klub PiS. Mamy też dyskusję między Włodzimierzem Czarzastym i Donaldem Tuskiem. Ponoć do piątku ma być decyzja w tej sprawie – czy będzie dymisja, czy nie. Nowej Lewicy to nie służy, zwłaszcza, że ogłosiła przed chwilą swoją kandydatkę na prezydenta - dodała. - Ogłoszenie tego startu przyćmiewa postać Dariusza Wieczorka – to o nim dyskutujemy i o nim co chwilę pojawiają się artykuły. Myślę, że to kwestia czasu, kiedy pan minister pożegna się ze swoim stanowiskiem. Nawet jeżeli nie będzie to najbliższy piątek, to myślę, że to jest kwestia dosłownie tygodni - podkreśliła Paulina Matysiak.