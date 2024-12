Rzeczniczka resortu Dariusza Wieczorka odchodzi z ministerstwa

Chodzi o sprawę Gabrieli Fostiak, przewodniczącej związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim. W piśmie do Dariusza Wieczorka opisała ona nieprawidłowości, do których – jej zdaniem – dochodziło na uczelni. Fostiak chciała przy tym pozostać anonimowa – prosiła ministra, by nie ujawniał jej danych, ale Wieczorek przekazał pisma od niej rektorowi uczelni.

W rozmowie z Bogusławem Chrabotą Dariusz Wieczorek utrzymywał, że przewodnicząca związku zawodowego „nie mogła być sygnalistką, bo przepisy o sygnalistach nie funkcjonowały”. Dodał, że Gabriela Fostiak „została wzięta pod ochronę, jaka przysługuje związkowcom” i nie może być zwolniona.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk: Czas na decyzję w sprawie ministra Dariusza Wieczorka Premier Donald Tusk zapowiedział w serwisie X, że w poniedziałek będzie rozmawiał z przewodniczącym Nowej Lewicy o ministrze nauki i szkolnictwa wyższego Dariuszu Wieczorku.

Kontrowersje wokół Dariusza Wieczorka. Będzie dymisja?

Partia Wieczorka zapowiadała, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. – Poprosimy ministra Wieczorka o przygotowanie wyjaśnień i przedstawienie wszystkiego, co w tej sprawie się wydarzyło. Chcemy mieć jasny przegląd tej sytuacji – mówił na konferencji prasowej wicepremier i poseł Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Enigmatyczny wpis Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, został odebrany jako dystansowanie się od Wieczorka. „Nie do obrony” – napisała minister, nie wyjaśniając, co ma na myśli.

Wcześniej Wirtualna Polska informowała m.in. o konflikcie Wieczorka z byłym prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz, nad którą, z racji pełnionej funkcji, sprawował nadzór. Z kolei serwis Niezalezna.pl ujawnił nagrania wskazujące na naciski, jakie minister miał stosować wobec rektora Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu Bogusława Kopki.

W poniedziałek WP podała, że w złożonym marszałkowi Sejmu 25 kwietnia 2024 roku oświadczeniu majątkowym Dariusz Wieczorek nie wpisał niektórych części swojego majątku. W odpowiedzi minister oświadczył, że były to „nieumyślne błędy”, „pomyłki” i „oczywiste błędy pisarskie”.