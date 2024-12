Donald Trump Człowiekiem Roku magazynu „Time” (WIDEO)

Donald Trump „sam prawie nie mógł w to uwierzyć”

- Zobaczcie, co się stało – powiedział Trump do swoich zwolenników, gdy w noc wyborczą wygłaszał przemówienie, w którym ogłosił swe zwycięstwo. - Czy to nie jest szalone?- pytał. Zdaniem Jacobsa, miliarder sprawiał wrażenie, jakby z trudem wierzył w to, że udało mu się ponownie wygrać wybory.

Naczelny dwutygodnika wspomniał też rozmowę dziennikarzy „Time” z Donaldem Trumpem, która odbyła się w jego posiadłości w Mar-a-Lago trzy tygodnie po wyborach. „Najszczęśliwszy jest w walce, a teraz, gdy wygrał, brzmiał niemal melancholijnie, zdając sobie sprawę, że kandydował na urząd po raz ostatni” - napisał. - To w pewien sposób smutne. To się nigdy więcej nie powtórzy – mówił Trump, cytowany w tekście.



„Trump jest ponownie w centrum świata i ma tak silną pozycję, jak nigdy dotąd” - ocenił Sam Jacobs w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Donaldowi Trumpowi tytułu Człowieka Roku 2024 „Time”.