Prezes PiS głosi spiskowe teorie na temat katastrofy smoleńskiej jak Komosa

Kaczyński uważa, że jego brat zginał w zamachu smoleńskim, przez Putina i Tuska. Nie ma na to dowodów, nie potwierdziły tego żadne gremia, także prokuratura, na czele której stał przez osiem lat Zbigniew Ziobro. Więc czym się różnią teorie spiskowe i oskarżenia Komosy od Kaczyńskiego? Obaj celowo i intencjonalnie kłamią, a ich wypowiedzi mają uderzyć w stronę, której politycznie nie poważają. Prezes PiS pomawia innych na tej samej zasadzie co Komosa. Czy Kaczyński powinien zostać uderzony za swoje kłamstwa? Nie. Ale może. I to jest problem. Sytuacja poszła za daleko. I to już dawno temu.

Mordy polityczne na Marku Rosiaku i Pawle Adamowiczu powinny w Polsce wszystkich otrzeźwić. Rządzących w szczególności. Jest inaczej. I może skończyć się równie tragicznie.

Czytaj więcej Polityka Nie wszyscy w PiS popierają ustalenia podkomisji Macierewicza? Kaczyński: Bocheński? To ciekawe Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że porozmawia z członkami swojej partii, którzy nie popierają teorii mówiącej o zamachu pod Smoleńskiem. Kaczyński na konferencji prasowej podziękował dziennikarce, która zwróciła uwagę na różnice w poglądach członków PiS.

Oddzielić protestujących od siebie i zapewnić bezpieczeństwo

Kaczyński tracący cierpliwość jest w interesie jego konkurentów. Gdy jeszcze dokonuje czynu zabronionego i się do tego przyznaje, to partyjni przeciwnicy zacierają ręce. Ale jest granica nawet politycznego cynizmu. Wiemy, co się dzieje w miesięcznice i rocznice smoleńskie. PiS nie może być na specjalnych prawach, ale w sytuacjach zagrożenia strony przeciwne powinny być odseparowane i bezpieczne. Jeśli kolejny protestujący uzna, że sama tabliczka to za mało, a wobec prezesa PiS również należy zastosować przemoc, na zasadzie „oko za oko, ząb za ząb”, może skończyć się tragicznie. A za wszystko, co dzieje się w państwie, odpowiadają rządzący.

Czytaj więcej Społeczeństwo Na pomnik smoleński wszedł mężczyzna. Policjanci użyli granatów hukowych W sobotę na Pomnik Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie wszedł mężczyzna, który miał przy sobie przedmiot przypominający broń. Policjanci użyli granatów hukowych, by go obezwładnić.

W interesie premiera Donalda Tuska jest, żeby miesięcznice smoleńskie przebiegały pokojowo i nikomu nic się nie stało. Wystarczy odseparować od siebie policyjnym kordonem zwaśnione strony i dbać o to, żeby nie dochodziło do prowokacji i wzajemnych ataków. Od tego jest policja, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Wszystkim. A bezpieczeństwo będzie jednym z najważniejszych tematów kampanii prezydenckiej.