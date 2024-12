Konwencja KO w Gliwicach. Tusk do Trzaskowskiego: Już nie jesteś tylko nasz, idziesz po poparcie 38 milionów Polaków

W konwencji KO bierze udział kilka tysięcy osób. Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski zapowiedział, że podczas konwencji opowie o tym, jak ma wyglądać jego prezydentura i poruszy tematy, które są obecnie najważniejsze. Jako pierwszy na scenę wyszedł premier Donald Tusk. Oklaski skomentował słowami: - Zachowajcie siły dla głównego bohatera dzisiejszego południa. To jest naprawdę bardzo ważny dzień, to jest naprawdę bardzo ważna chwila. To jest chwila historyczna, ponieważ znowu, jak już kilka razy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, będą rozstrzygały się losy naszej ojczyzny.

- Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby jeszcze raz głośno i wyraźnie powiedzieć wszystkim Polkom i wszystkim Polakom, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Anno Domini 2025 jest Rafał Trzaskowski – mówił Tusk. - Kiedy zastanawialiśmy się wspólnie, jak ma wyglądać to wyłanianie kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafał Trzaskowski powiedział, że nie powinno być to wskazanie jednej osoby, nawet jeśli to jest przyjaciel i premier rządu, ale nie chcę być kandydatem nawet najwyższego urzędnika w państwie – opowiadał Tusk.

Dodał, że „Rafał Trzaskowski zdobył poparcie tysięcy ludzi w twardej, uczciwej konkurencji z bardzo dobrym kandydatem, jakim był Radek Sikorski”. Zdaniem Tuska w ten sposób Trzaskowski „podkreślił, że już na początku drogi jego mandat jest dużo silniejszy niż wybór przywódcy czy szefa partii czy jakiejś instytucji partyjnej”. - Bardzo dziękuję za tę odwagę, to nie było łatwe – powiedział Tusk.

Tusk zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego: – Już nie jesteś tylko nasz, od dziś idziesz po poparcie 38 milionów Polaków – mówił. – Rafał Trzaskowskim jest kandydatem niezależnym i obywatelskim w przeciwieństwie do niektórych, którzy używają tych słów – powiedział.