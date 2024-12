Podcast „Polityczne Michałki”: Co zmieni raport o Nawrockim, do czego doprowadzą napięcia w koalicji o immunitet Kaczyńskiego

72-stronicowy dokument opisujący otoczenie prezesa IPN wzbudził kontrowersje. - To nie jest dobra wiadomość dla polityka, gdy w raportach o jego środowisku pojawiają się osoby znane z działań kryminalnych, które wymieniane są tylko z imienia i pierwszej litery nazwiska. Zwłaszcza, gdy mowa o tak spersonalizowanej kampanii – zauważył Michał Kolanko.

Raport o Karolu Nawrockim – wygodne paliwo dla KO

Koalicja Obywatelska szybko wykorzystała ten temat, organizując konferencję prasową, co tylko wzmogło medialne zainteresowanie. Pomimo potencjalnych szkód wizerunkowych, kandydat z poparciem PiS może odnieść też korzyści z całej sytuacji - Może to zadziała jak szczepionka? Teraz temat jest ujawniony, co pozwoli sztabowi Nawrockiego na neutralizację potencjalnych dalszych zarzutów? – zastanawiał się Michał Szułdrzyński.

Kampania Rafała Trzaskowskiego: Oczekiwania przed konwencją

Rozmówcy analizują też kolejne dni w kampanii Rafała Trzaskowskiego, który skupia się ostatnio na działalności wizerunkowej poprzez wizyty i różnego typu spotkania z wyborcami. – Czy jednak najmocniejszą stroną Trzaskowskiego nie miała być geopolityka? Wydarzeń pod tym kątem w jego kampanii ostatnio nie było – mówił Kolanko, zastrzegając, że sztabowcy Trzaskowskiego przekonywali nieoficjalnie, że „nie wszystko może być naraz”.