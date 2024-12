Sławomir Mentzen: Sprawa odebrania Jarosławowi Kaczyńskiemu immunitetu jest absurdalna, zagłosuję przeciw

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Kto byłby lepszym prezydentem Polski? Polacy odpowiedzieli W sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” respondentów spytano kto byłby lepszym prezydentem Polski - prezes IPN, popierany przez PiS Karol Nawrocki czy kandydat KO na prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył jednak, że aby doszło do takiej umowy musiałby wiedzieć, czy wyobraża sobie poparcie udzielone przez Karola Nawrockiego. - Obecnie za mało o nim wiem. Do tej pory nie znam jego zdania w zasadzie na żaden temat. Nie wiem, kim tak naprawdę jest Karol Nawrocki – wyjaśnił Gość Radia ZET. Sławomir Mentzen dodał, że chciałby debaty z Karolem Nawrockim, bo być może wtedy zarówno on, jak i wyborcy dowiedzieliby się czegoś o kandydacie popieranym przez PiS.