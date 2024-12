Sondaż: Są politycy PiS, którzy rządząc popełnili przestępstwa i powinni trafić do więzienia

Według sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu”, większość Polaków (57 proc.) uważa, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy sprawowali władzę w latach 2015–2023, popełnili przestępstwa i powinni zostać skazani na karę więzienia. Odmiennego zdania jest 20 proc. ankietowanych. 23 proc. respondentów nie ma jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

W badaniu przeprowadzonym wyłącznie wśród wyborców PiS 15 proc. z nich uznało, że politycy tej partii mogą być winni przestępstw i zasługują na więzienie. Natomiast 30 proc. nie wyraziło opinii, a 55 proc. było przeciwko stwierdzeniu o winie polityków Zjednoczonej Prawicy. Pytanie w badaniu brzmiało: „Czy Twoim zdaniem któryś z polityków powinien trafić do więzienia za działania, które miały miejsce w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy?”.

Donald Tusk o rozliczeniach rządów PiS. Koalicjanci chcą wyjaśnień

W środę wieczorem temat rozliczeń rządów Zjednoczonej Prawicy podjął w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. „Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej. I jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni” – napisał szef rządu w serwisie X, wywołując lawinę komentarzy.

Czytaj więcej Polityka Komisja regulaminowa poparła wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przegłosowała wniosek o odebranie immunitetu politykom Prawa i Sprawiedliwości - Jarosławowi Kaczyńskiemu, Markowi Suskiemu i Anicie Czerwińskiej.

„Kto konkretnie nie zrozumiał i nie spełnia oczekiwań społecznych oraz Pańskich w tym zakresie? Proszę nie odnosić się tak enigmatycznie do wszystkich formacji koalicji rządzącej, to niesprawiedliwe i mącące. Zatem: czyja to jest wina?" – skomentowała wpis Tuska Anna Maria Żukowska, przewodnicząca parlamentarnego klubu Lewicy. „To może prokuratura w końcu zacznie sprawnie pracować?” – spytał z kolei Sławomir Ćwik z Polski 2050.