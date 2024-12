Najwięcej badanych, 49 proc., deklaruje zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy – wynika z badania przeprowadzonego 8-21 listopada przez CBOS. W porównaniu do badania sprzed miesiąca zaufanie do prezydenta zwiększyło się o trzy punkty procentowe.

Sondaż: Szymon Hołownia traci zaufanie. Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz też

Lider sprzed miesiąca – Szymon Hołownia, marszałek Sejmu – spadł na trzecie miejsce. Ufa mu 45 proc. badanych, o 2 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem.



Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta, Rafał Trzaskowski. Trzaskowskiemu ufa 47 proc. badanych, o 1 punkt procentowy więcej, niż przed miesiącem.



Badanie zaufania do polityków (CBOS, listopad 2024) Foto: PAP

O 1 punkt procentowy wzrosło zaufanie do szefa MSZ Radosława Sikorskiego, a o 2 punkty procentowe spadło zaufanie do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Obu ufa obecnie 40 proc. badanych. Tyle samo respondentów deklaruje zaufanie do Donalda Tuska – zaufanie do premiera zmniejszyło się w ciągu miesiąca o 1 punkt procentowy.