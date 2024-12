Prezydent Korei Południowej ogłosił stan wojenny. I zapowiada jego zniesienie

Czytaj więcej Polityka Korea Północna przygotowuje się do próby atomowej? Wywiad wojskowy Korei Południowej poinformował południowokoreańskich parlamentarzystów, że Pjongjang prawdopodobnie przygotowuje się do siódmej próbnej detonacji głowicy nuklearnej.

- Wprowadzam stan wojenny, by chronić wolność Republiki Korei przed zagrożeniem ze strony komunistycznych sił Korei Północnej, by wykorzenić nikczemne, sprzyjające Korei Północnej siły antypaństwowe, które godzą w wolność i szczęście naszego społeczeństwa i by chronić porządek konstytucyjny – powiedział prezydent Korei.



Yoon nie wyjaśnił jakie konkretne rozwiązania zostaną zastosowane w ramach wprowadzonego stanu wojennego. Agencja Yonhap podaje, że wprowadzenie stanu wojennego rekomendował prezydentowi minister obrony Korei Południowej Kim Yong-hyun.



Yoon zaapelował do mieszkańców kraju, by zaufali mu i zaakceptowali „pewne niedogodności”. - Wyeliminuję siły antypaństwowe tak szybko, jak to możliwe – zapowiedział.



Ta sama agencja informuje, że południowokoreańska armia podała, że w czasie obowiązywania stanu wojennego zakazane są działania Zgromadzenia Narodowego, rad lokalnych i partii politycznych, wszystkie media i wydawcy przechodzą pod kontrolę sił zbrojnych, posiedzenia parlamentu nie odbywają się, a wszyscy pracownicy służb medycznych mają stawić się w pracy w ciągu 48 godzin. Wiece i demonstracje są zakazane. Łamiący przepisy stanu wojennego mogą być zatrzymywani bez nakazu aresztowania.



Jednocześnie Ministerstwo Obrony Korei Południowej zwołało naradę dowódców południowokoreańskiej armii.