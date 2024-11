W maju 2023 roku Sonik zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Obecnie były poseł i europoseł PO wchodzi w skład komitetu obywatelskiego wspierającego kandydaturę Nawrockiego, „obywatelskiego” kandydata na prezydenta, który uzyskał poparcie PiS.

Reklama

Bogusław Sonik, były poseł PO o wyborach prezydenckich: Nie zgadzam się na domykanie systemu

Sonik był pytany o to, co powiedziałby, gdyby przyszedł do niego Tusk i spytał dlaczego poparł kandydaturę rywala kandydata KO, Rafała Trzaskowskiego. W reakcji na to pytanie były poseł KO stwierdził, że odpowiedział, że „trzeba było rozmawiać dwa lata temu”.



- Wtedy, gdy Tusk kierował Platformą w sposób dyktatorski i podejmował decyzje, które powinny należeć do Kongresu partii. Mówię o tym słynnym wystąpieniu, gdy stwierdził, że wszystkich, którzy nie popierają jego poglądów ws. aborcji, nie można dopuścić do kandydowania – dodał.



Na pytanie czy odwrócił się od Platformy Obywatelskiej ze względu na stanowisko ws. aborcji, Sonik zaprzeczył. - Nie podzielam zdania, że mamy iść drogą jakiejś demokracji walczącej. Dla mnie demokracja jest bezprzymiotnikowa, wymaga pluralizmu, także w instytucjach publicznych. Nie zgadzam się na jakieś domykanie systemu. Uważam, że sytuacja, w której władzę obejmie prezydent z silnym mandatem, z innego ugrupowania (niż te tworzące obóz rządzący - red.), wymusi zmiany podejścia rządzących - stwierdził.



Bogusław Sonik: Karol Nawrocki ma szansę pokazać się, jako silna osobowość

Na uwagę, że przez osiem lat rządów PiS prezydent i premier wywodzili się z jednego ugrupowania Sonik odparł, że właśnie te lata pokazują, że trzeba unikać takiej sytuacji. - Być może w innych krajach to inaczej przebiega. W Polsce jest tendencja do zawłaszczania wszystkiego, gdy się ma pełną pulę władzy. Musi być mechanizm, który będzie powstrzymywał to, co premier nazywa „demokracją walczącą” - wyjaśnił.