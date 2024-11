Czy Andrzej Duda jest dobrym prezydentem? Polacy się wypowiedzieli

Respondentom zadano pytanie o to, jak oceniają zbliżającą się do końca prezydenturę Andrzeja Dudy. Jak wynika z odpowiedzi, 47 procent badanych ocenia ją dobrze, 45 procent źle, a osiem procent udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Zaufanie wobec Andrzeja Dudy deklaruje 42,7 proc. badanych

To wyniki podobne do sondaży zaufania do polskich polityków. Po pięciu miesiącach na czele rankingu ponownie znalazł się tam właśnie Andrzej Duda. Zaufanie wobec prezydenta deklaruje 42,7 proc. badanych (wzrost o 2,6 punktu procentowego). Prezydentowi nie ufa 45,8 proc. respondentów (wzrost o 2,8 punktu proc.), a 11,1 proc. ma do prezydenta stosunek neutralny.

Tuż za Andrzejem Dudą znalazł się prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta, Rafał Trzaskowski. Trzaskowskiemu ufa 42,5 proc. badanych (wzrost o 0,4 punktu proc.), a nie ufa mu 44,3 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy). 10,8 proc. respondentów ma do Trzaskowskiego stosunek neutralny. Liderem rankingu nieufności jest Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 59,7 proc. respondentów.

Ostatnia kadencja Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda ma zakończyć drugą – i ostatnią – kadencję w sierpniu 2025 roku. Wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025.