Karol Nawrocki podał nazwisko szefa swojego sztabu. Poprowadzi go znany polityk PiS

To, że nie jestem politykiem to jest mój duży walor. Jestem gotowy do tego, by mówić głosem wszystkich Polaków. Rafał Trzaskowski jest politykiem Donalda Tuska - mówił w TV Republika kandydat PiS w wyborach prezydenckich, Karol Nawrocki, szef IPN.