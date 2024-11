Karol Nawrocki rozpoczął kampanię. Powiedział, że Polacy kochają kolej

Pytany o to, jak zamierza zakończyć „wojnę polsko-polską” prezes IPN odrzekł, że chce to zrobić za sprawą tego, że startuje w wyborach prezydenckich jako kandydat obywatelski. - Chcę to zrobić choćby przez wyznaczenie pewnych linii demarkacyjnych w polskim życiu publicznym. Bezpieczeństwo, narodowa pamięć, dobrobyt Polaków powinny być linią demarkacyjną dla polskich sporów politycznych. Powinniśmy wyłączyć z życia publicznego pewne sektory życia, które powinny łączyć środowiska polityczne. To się do tej pory nie udało, to się uda mojej osobie – przekonywał dodając, że nie zamierza wchodzić w spór partyjny. - Zamierzam być prezydentem wszystkich Polaków i reprezentować wszystkich Polaków – zadeklarował.