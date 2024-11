- Te wybory będą o bezpieczeństwie. Obiektywnie jest tak, że mamy prawie każdego dnia kolejną rosyjską prowokację. W ostatnich godzinach media donoszą o wystrzeleniu przez Rosjan międzykontynentalnego pocisku balistycznego. To eskalacja w tej wojnie. Polska jest przedmiotem ataku hybrydowego, agresji informacyjnej, dywersji, podpaleń i agresji na naszej granicy z Białorusią - wyliczał Sikorski.



Reklama

Radosław Sikorski o swoich kompetencjach jako prezydenta: Umiem to, czego inni musieliby się uczyć

- Uważam, że w tych niespokojnych czasach, kiedy być może będzie się decydowała architektura bezpieczeństwa naszego regionu na dekady, udowodniłem, chociażby wydarzeniami paru dni, że potrafię skrzyknąć do Warszawy spotkanie wielkiej unijnej piątki: ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, a ponadto Wielkiej Brytanii – kontynuował Sikorski nawiązując do spotkania sprzed dwóch dni w Warszawie. Jak dodał w czasie tego spotkania Polska była „nie tylko uczestnikiem, ale wręcz gospodarzem dyskusji o tym co zrobić, by Ukrainie dać szansę na opór, niezależnie od tego co zrobi nowa administracja amerykańska”.



- Byłem ministrem obrony, jestem od wielu lat ministrem spraw zagranicznych, uważam, że jako prezydent wszedłbym w tę rolę z marszu, a inni musieliby się tych spraw uczyć - stwierdził Sikorski.



Radosław Sikorski: Zadałbym Mariuszowi Błaszczakowi parę pytań

Nawiązując do tego, że w organizowanych przez KO prawyborach członkowie partii tworzących Koalicję Obywatelską, chcąc zagłosować na niego SMS-em mają wysyłać numer „2” Sikorski stwierdził, że jest to „dwa jak druga tura”. - Bo wybory będą zdecydowane w II turze. Uważam, że mam optymalną szansę na wygraną tych wyborów, bo one się rozstrzygną w zależności od tego, kto przyciągnie głosy sympatyków partii na prawo od nas. A sondaże pokazują, że w elektoratach na prawo od nas, ja mam większe poparcie - dodał.