Jak się wybiera z czterech dobrych kandydatów, to wybór nie jest łatwy Jacek Sasin, były wicepremier w rządzie PiS

- To są te cztery nazwiska, nie ma co ukrywać. To są nazwiska, które są w mediach obecne od dłuższego czasu. To są dobre kandydatury – powiedział.



Jacek Sasin: Czterej kandydaci na kandydatów PiS na prezydenta wypada w badaniach lepiej, niż Andrzej Duda 10 lat temu

Sasin zapewnił, że każdy z potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta „wypada dobrze w badaniach, znacznie lepiej, niż w badaniach wypadał 10 lat temu Andrzej Duda". - Wtedy ten dystans do nadrobienia był większy - dodał przypominając, że mimo to prezydentowi udało się wygrać wybory.



A czy do gry o nominację PiS może na tym etapie włączyć się jeszcze ktoś inny? - Nie jesteśmy już na etapie, żeby dokładać nowe kandydatury. Poświęciliśmy dużo czasu, dużo wysiłku na badania, dyskusje. Ta decyzja musi być przemyślana, przedyskutowana. Takie dyskusje trwają - odparł Sasin.



- Jak się wybiera z czterech dobrych kandydatów, to wybór nie jest łatwy. My też czujemy ogromne brzemię odpowiedzialności: od tych wyborów będzie zależał los Polski. Oddanie (pełni) władzy w Polsce ludziom z koalicji 13 grudnia, to będzie dla Polski niebezpieczny scenariusz – przekonywał były wicepremier. Jak dodał potrzebny jest prezydent spoza obecnego obozu rządzącego, by „hamować zapędy władzy w stronę autorytaryzmu”.



A kiedy poznamy decyzję PiS ws. kandydata na prezydenta? - Decyzja zostanie podjęta w najbliższych dniach, ogłoszenie również - odparł.