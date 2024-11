Europa nie ulegnie Władimirowi Putinowi. Mimo Donalda Trumpa

Innym niepokojącym sygnałem jest to, że jak mówią nam źródła dyplomatyczne, w trakcie warszawskiego spotkania nie omawiano ewentualnego udziału europejskich potęg w misji rozjemczej, która mogłaby gwarantować utrzymanie obecnej linii frontu w razie wstrzymania działań wojennych. Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna powiedział „Financial Timesowi”, że Europejczycy powinni być gotowi na taki scenariusz, jeśli Trump faktycznie porozumie się z Putinem. Kluczową kwestią będą wówczas gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa: bez nich Kreml może wykorzystać zawieszenie broni, aby odbudować siły zbrojne i za jakiś czas raz jeszcze uderzyć w Ukrainę. Inna gwarancja dla Ukrainy, członkostwo w NATO, wydaje się mało prawdopodobna z trumpowską administracją.

Czytaj więcej Polityka Tusk szykuje Europę na Trumpa. Planuje reorganizację UE Pomysł spotkania szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec we wtorek w Warszawie miałby być wstępem do reorganizacji Unii w czasie polskiego przewodnictwa – dowiaduje się „Rzeczpospolita”.

Źródła dyplomatyczne mówią „Rz”, że sam Donald Tusk wiąże tu większe nadzieje ze spotkaniem z udziałem Polski w grudniu – Joint Expeditionary Force. Chodzi o forum współpracy pod przywództwem Zjednoczonego Królestwa, w którego skład wchodzą kraje skandynawskie i bałtyckie, a także Holandia.

Kluczowym momentem wtorkowego spotkania miałaby być natomiast zgoda wszystkich ministrów z UE na emisję wspólnych obligacji dla finansowania zakupów uzbrojenia. – To jest wielka rzecz – powiedział Sikorski. Jego zdaniem do tej pory nigdy nie doszło do porozumienia w tej sprawie. Potwierdził to także Tajani. Jednak niemieckie źródła dyplomatyczne, z którymi rozmawiała „Rz”, pozostają w tej sprawie ostrożne. Także Baerbock nic w tej sprawie na forum publicznym nie powiedziała. A to Niemcy w tej sprawie stawiały największy opór.

Czytaj więcej Publicystyka Jędrzej Bielecki: Europa nie jest gotowa na Donalda Trumpa Przejęcie władzy w Berlinie przez Friedricha Merza to na razie jedyna szansa na odrodzenie Unii. Ale i ona jest relatywnie odległa i niepewna.

W trakcie spotkania nie omawiano także ewentualnego udziału innych krajów w finansowaniu budowy Tarczy Wschód: wartego 10 mld zł planu wzmocnienia obrony polskiej granicy z Rosją i Białorusią. A to właśnie odmowa Scholza udziału w tym projekcie na szczycie UE w lipcu zapoczątkowała ochłodzenie polsko-niemieckich relacji. Na wtorkowym spotkaniu nie było też mowy o innym, drogim Tuskowi projekcie: budowie zintegrowanego europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Tu stanowisko Francji, która chce postawić na produkcję europejską, oraz Niemiec, które podobnie jak Polska uważają, że trzeba realizować ten projekt tak szybko, jak to możliwe, niezależnie od tego, skąd pochodzą wyrzutnie, pozostaje na razie nie do pogodzenia.