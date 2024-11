Rafał Trzaskowski: Sikorski nie jest w stanie pogodzić się z obiektywnym sondażem

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski i jego „miażdżąca przewaga”

- Wyniki pokazują to, co ja mówię od wielu miesięcy i co pokazują wszystkie sondaże – moją miażdżącą przewagę w pierwszej turze i przewagę w II turze - powtórzył Trzaskowski w TVN24.



Trzaskowski zauważył, że Radosław Sikorski prowadzi swoją prekampanię od dawna i nalegał, aby po wyborach w Stanach Zjednoczonych odbył się w KO „głęboki sondaż” i stało się dokładnie tak, jak chciał.



– Zrobiłem naprawdę wszystko, czego Radek Sikorski chciał, a Radek nie jest w stanie pogodzić się z tym obiektywnym sondażem. To mnie dziwi – mówił Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski: Twardości mi nie brak

Prezydent Warszawy i potencjalny kandydat w wyborach prezydenckich przytoczył zarzuty jego rywala, Radosława Sikorskiego, jakoby miał nie być „twardy”. Stwierdził, że uśmiecha się, słysząc takie zarzuty, bo "co może być bardziej twardego niż 8 lat z aparatem propagandy i kłamstwa PiS-u". - Twardości mi nie brak - zapewnił.



Trzaskowski mówił także, iż spotyka się z twierdzeniami, że jest „zdeterminowany”, by walczyć o prezydenturę. Powiedział, że nie lubi o sobie mówić, ale jeśli przebywa się wśród ludzi, którzy mówią o swoich dobrych stronach, trudno siedo tego nie odnosić i nie mówić o swoich zaletach.