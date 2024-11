Z badania, przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster wynika, że wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej to Rafał Trzaskowski ma największe poparcie jako kandydat tej partii na prezydenta. W sondażu, przeprowadzonym po ogłoszeniu prawyborów, 74 proc. sympatyków KO wskazuje Trzaskowskiego jako preferowanego kandydata. Radosław Sikorski, który rywalizuje z prezydentem Warszawy o nominację, cieszy się poparciem 19 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.

„Super Express”, dla którego Pollster przeprowadził sondaż, podkreśla, że to pierwsze takie badanie po ogłoszeniu prawyborów w PO. Trzaskowski, choć nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich w 2020 roku, nadal cieszy się ogromnym zaufaniem w szeregach PO. Jego porażka sprzed czterech lat, choć wyniosła go na pozycję lidera opozycji, zdaniem jego zwolenników była efektem nieuczciwych praktyk rządu PiS. Radosław Sikorski, który próbował swoich sił w rywalizacji o nominację na prezydenta już dekadę temu, również stara się o tę nominację, ale – według sondażu – w porównaniu do Trzaskowskiego nie zdobył tak silnego zaplecza w partii.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski faworytem

Wśród ogółu wyborców, przewaga Trzaskowskiego nie jest już tak wyraźna. Biorąc pod uwagę wszystkich ankietowanych, a nie tylko zwolenników Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy wskazuje 39 proc. respondentów, podczas gdy 20 proc. wybiera Sikorskiego. Pozostałe 41 proc. nie wyraża jednoznacznego zdania na temat preferencji prezydenckich.

Czytaj więcej Polityka Prof. Antoni Dudek: Radosław Sikorski odegra rolę zająca, którego KO odstrzeli Wszyscy, którzy w Koalicji Obywatelskiej mają coś do powiedzenia, wiedzą, że w prawyborach kandydata tego ugrupowania na prezydenta chodzi o wzmocnienie Rafała Trzaskowskiego – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Antoni Dudek, politolog i historyk.

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż w dniach 12-13 listopada metodą CAWI na próbie 1044 dorosłych Polaków.