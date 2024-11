„Praca sekretarza obrony nie powinna być pierwszym stanowiskiem (zajmowanym przez daną osobę w administracji – red.)” - napisał w serwisie X Adam Smith, kongresmen Partii Demokratycznej zasiadający w komisji ds. sił zbrojnych. Jak dodał Hegseth na czele Pentagonu jest sygnałem do wrogów Ameryki, że amerykańska armia będzie „znowu wielka”.



Hegseth w przeszłości krytykował sojuszników USA z NATO za zbyt mały potencjał ich sił zbrojnych i przekonywał, iż Chiny mogą wkrótce zdominować swoich sąsiadów w Azji.



Hegseth zastanawiał się dlaczego USA mają słuchać „obłudnych i bezsilnych państw proszących o uhonorowanie przestarzałych i jednostronnych zobowiązań w zakresie obronności, które nie wytrzymują próby czasu”

Kandydat na sekretarza obrony w administracji Donalda Trumpa rozstał się z armią w 2021 roku, po tym, gdy został odsunięty za swoje polityczne i religijne poglądy. Jak napisał w swojej książce „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (pol. Wojna wojowników: Kulisy zdrady ludzi, którzy zachowują naszą wolność) armia nie chciała jego, a on „nie chciał takiej armii”.



Pete Hegseth: Krytyk lewicowych generałów i europejskich sojuszników USA z NATO

Trump w czerwcu w wywiadzie z telewizja Fox News zapowiedział zwalnianie ze służby generałów, których określił mianem „woke”. Określenie to należy odczytywać w tym kontekście jako negatywną ocenę lewicowo-liberalnych poglądów. Hegseth w swojej książce również przekonywał, że „następny prezydent USA musi radykalnie zmienić kierownictwo Pentagonu”, aby Stany Zjednoczone były gotowe do walki ze swoimi przeciwnikami. „Mnóstwo osób musi zostać zwolnionych” - pisał.