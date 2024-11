Czytaj więcej Polityka Podcast "Polityczne Michałki": PiS przegrzewa sukces Trumpa, a w KO gra o prezydenturę eskaluje Czy sukces Donalda Trumpa zmieni polską politykę? Co dalej z kandydatem PiS na prezydenta? Eskalacja rywalizacji Sikorski-Trzaskowski. I jakie wnioski siły polityczne wyciągają z tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych? - to najważniejsze tematy nowego odcinka podcastu "Polityczne Michałki".

Kiedy mogą się odbyć wybory prezydenckie w Polsce?

Czasu na podjęcie przez partie decyzji dotyczących kandydatów jest już coraz mniej. Zgodnie z prawem marszałek Sejmu Szymon Hołownia będzie wyznaczał termin wyborów prezydenckich między 6 stycznia a 6 lutego przyszłego roku. Hołownia zapowiedział już publicznie, że podejmie decyzje o terminie (muszą odbyć się w maju, a przynajmniej I tura musi być w maju) i ogłosi ją bardzo szybko, czyli tuż po 6 stycznia, gdy tylko będzie to możliwe. Potencjalne terminy to: 4, 11, 18 lub 25 maja przyszłego roku.

Czy wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA będzie miał wpływ na to, jakich kandydatów partie wystawią w wyborach prezydenckich w Polsce? Rzeczpospolita

Co do decyzji samych partii, to oficjalnie kandydatem w tej chwili jest tylko Sławomir Mentzen. Chęć kandydowania deklaruje też (o czym jak pierwsza pisała „Rzeczpospolita”) Marek Jakubiak, który jest członkiem koła parlamentarnego Wolni Republikanie.

Czytaj więcej Polityka Warszawa patrzy na Waszyngton. Co zmienią wybory w USA? Czy wybory w USA zmienią polską politykę? Jak nigdy zmiana lub kontynuacja nad Potomakiem jest wpisywana w bieżącą sytuację w Polsce. Również w kontekście „naszej” kampanii prezydenckiej w 2025 roku.

W listopadzie (przynajmniej teoretycznie) znany ma być kandydat PiS. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w grze cały czas są te same nazwiska: Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński. PiS rozważało prezydenckie prawybory, ale ostatecznie do ich przeprowadzenia nie doszło. W PiS są politycy, którzy przekonują za to, że sukces Trumpa w USA sprawia, że PiS powinno wystawić kogoś takiego jak Przemysław Czarnek, z wyrazistymi poglądami. Jego przeciwnicy argumentują, że Czarnek jako kandydat doprowadzi do totalnej mobilizacji wyborców koalicji. Zanim jego nazwisko pojawiło się tak mocno w grze, faworytem do nominacji był Karol Nawrocki. – Jest relatywnie mało znany opinii publicznej. Możemy opowiedzieć jego historię na nowo. Czarnek ma już ustalony wizerunek – przekonuje jeden z naszych informatorów z PiS.