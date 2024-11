Kamala Harris czy Donald Trump? Wszystkie oczy zwrócone na Amerykę

– Amerykański sen zależy od naszego zwycięstwa – mówi Johnson, który już ma gotową agendę dla republikanów, jeżeli uda im się utrzymać przewagę w Izbie Reprezentantów.

W Senacie obecnie demokraci mają dwuosobową przewagę i walczą o utrzymanie 23 miejsc, wiele z nich w stanach republikańskich i wahających się. Eksperci przewidują, że republikanie bez problemu przejmą miejsce po odchodzącym na emeryturę Joe Manchinie z Wirginii Zachodniej. Jeżeli uda im się przejąć jeszcze jedno miejsce od demokratów, to układ sił w Senacie będzie 50 na 50, a decydujący głos będzie miała partia, z której wywodzić się będzie wiceprezydent. Jeżeli uda im się przejąć jeszcze jedno miejsce w Senacie, to będą mieli przewagę, bez względu na to, kto zasiądzie w Białym Domu.

Kiedy poznamy wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych?

Wyniki wyborów prezydenckich, na które niecierpliwie czeka nie tylko Ameryka, ale też cały świat, przypuszczalnie nie będą znane w dniu wyborów. Liczenie głosów i przekazywanie władzy może dodatkowo ulec komplikacjom, gdy okaże się, że Donaldowi Trumpowi się nie powiodło. Republikański kandydat wykorzystuje swoje slogany sprzed czterech lat i już szykuje sobie grunt na wypadek przegranej, twierdząc bezpodstawnie, że demokraci oszukują w trwających wyborach.

Wśród jego zarzutów są m.in. te, że głosy Amerykanów mieszkających za granicą nie są weryfikowane, że we wczesnym i korespondencyjnym głosowaniu dochodzi do nieprawidłowości, że do głosowania dopuszczani są nieudokumentowani imigranci niemający prawa głosu.