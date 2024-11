Generał Jarosław Stróżyk: Niektórzy w Polsce realizowali cele polityki Rosji. Mamy mocne poszlaki

Czytaj więcej Polityka Radosław Sikorski o Antonim Macierewiczu: Mam nadzieję, że będzie siedział - Uważam, że gdyby Antoni Macierewicz był rosyjskim agentem, to nie mógłby lepiej wykonywać zadania - mówił szef MSZ Radosław Sikorski pytany o zarzuty pod adresem byłego szefa MON, jakie pojawiły się w czasie prezentacji raportu komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich przez stojącego na czele tej komisji szefa SKW Jarosława Stróżyka.

Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Gen. Stróżyk: Antoni Macierewicz działał na niekorzyść Polski

Generał Stróżyk mówił także o Antonim Macierewiczu. - Komisja przeanalizowała kilka procesów modernizacyjnych, które były zaniechane. Nie będę wspominał, że pan Macierewicz wykończył program Caracal, nie będę mówił o opóźnieniach programu Patriot. Czekaliśmy na pewne informacje od pana prezydenta, który mówił kiedyś o ubeckich metodach pana ministra Macierewicza. Liczyłem na to, że pan prezydent – który dokonał z naszego punktu widzenia bardzo ważnej rzeczy, bo nie zgodził się na kolejną kadencję pana ministra Macierewicza – przekaże nam informacje na temat zaniechań modernizacyjnych – powiedział Stróżyk.

Szef SKW zapytany został także, czy wierzy w to, iż prezydent – który wręczył w 2022 roku Antoniemu Macierewiczowi Order Orła Białego – ma twarde dowody na to, że były szef MON był współpracownikiem rosyjskich służb. - Nie potrzebuję twardych dowodów, komisja potrzebuje pomocy. Dostaliśmy informacje ze wszystkich agend rządowych – z NIK-u, think tanków. Do wszystkich zgłaszaliśmy się po dokumenty i dostaliśmy je od wszystkich - dodał.

Czy w dokumentach, które komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich przekazała prokuraturze, jest doniesienie o zdradzie dyplomatycznej Antoniego Macierewicza oraz twarde dowody na to, że kontaktował się on z ludźmi, którzy byli współpracownikami rosyjskich służb? - Nie ma nic o kontaktach z Rosją. W art. 129 na temat zdrady dyplomatycznej jest działanie na niekorzyść Polski w stosunkach międzynarodowych i z obcą organizacją - powiedział Stróżyk. - Jeżeli patrzymy na to, z kim się kontaktował pan minister Macierewicz, kto się z nim kontaktował, to do niego przyjeżdżał, którym wejściem wchodził i którym wychodził, to dla mnie są to wystarczające wskazania do tego, żeby to dalej badać. Takich wskazań przez ostatnie dni mamy bardzo wiele - zaznaczył.